Nürtingen (pol) Gleich in zwei Wohnungen in einem Haus in der Stuttgarter Straße in Oberensingen ist am Freitag in der Zweit zwischen 18.10 Uhr und 22 Uhr eingebrochen worden. Zunächst gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung, in welcher mehrere Räume durchsucht wurden. Anschließend gelangten sie über das Treppenhaus in eine zweite Wohnung, welche ebenfalls durchsucht wurde. Den Tätern gelangte Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Schmuck von noch unbekanntem Wert in die Hände.