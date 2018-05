Anzeige

Denkendorf (pol) Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Deizisau ereignet hat. Ein 51-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw bemerkte zu spät, dass die Fahrerin eines VW Polo abbremste und kracht ins Heck des Wagens, meldet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch auf einen VW Golf geschoben. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich die 40-jährige Polo-Fahrerin und der 51-jährige Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu. Eine Einlieferung in eine Klinik war aber nicht erforderlich. Der VW Polo wurde abgeschleppt. Um die Bergung des ebenfalls nicht mehr fahrbereiten Lkw kümmerte sich der Eigentümer.