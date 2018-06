Anzeige

Esslingen (pol) Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr hat sich in der Maillestraße in Esslingen ein Unfall mit zwei verletzten Rollerfahrern ereignet.

Ein 53-jähriger Gelenkbusfahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an, um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Beim Anfahren übersah er die zwei ordnungsgemäß am Bus vorbeifahrenden Rollerfahrer. Diese konnten durch sofortiges Ausweichen zwar eine Kollision verhindern, eine 50-jährige Rollerfahrerin stürzte jedoch hierbei und musste daraufhin mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der 18-jährige Rollerfahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Rollern entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme mussten Teile der Maille-Kreuzung für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.