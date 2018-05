Anzeige

Neckartenzlingen (pol) - Am Montagmittag gegen 12.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 39-Jährige aus Altdorf mit ihrem VW Polo auf der K 1234 von Neckartenzlingen in Richtung Altdorf, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf den linken Fahrstreifen geriet und dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 57-jährigenFord-Fahrerin zusammenstieß. In beiden Unfallfahrzeugen wurden aufgrund des Zusammenstoßes die Airbags ausgelöst. Die beiden Fahrzeuglenker, die den Sicherheitsgurt angelegt hatten, wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die verunfallten Pkws wurden durch Abschleppunternehmen beseitigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.