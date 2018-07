Anzeige

Esslingen (pol)Am Sonntag gegen 2 Uhr ist es nach Polizeiangaben in Esslingen-Zell im Bereich der Forststraße auf einer Gartenparty zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen kam es zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In der Folge flogen jedoch die Fäuste, wobei zwei Personen verletzt wurden. Die hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den flüchtigen Tätern einen 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Einem weiteren Beteiligten gelang die Flucht. Zwei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben.