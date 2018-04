Anzeige

Filderstadt (pol) Ein 60-jähriger Passat-Fahrer hat am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, auf der Bonländer Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer und seine 15-jährige Mitfahrerin leicht verletzt worden sind. Der Mann fuhr aus Richtung Stuttgart kommend von der B27 ab und wollte anschließend die sogenannte Untere Schinderbuckelkreuzung geradeaus überqueren. Fälschlicherweise ordnete er sich allerdings auf dem Rechtsabbiegerstreifen nach Bonlanden ein. Als diese Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Autofahrer jedoch geradeaus in die Kreuzung ein, ohne auf das für diese Richtung geltende Rotlicht zu achten. Folglich missachtete er die Vorfahrt der Jugendlichen, die von Bonlanden kommend die Kreuzung bei Grün geradeaus in Richtung Bernhausen überqueren wollten. Die Yamaha prallte frontal gegen die Beifahrerseite des Passats, wurde in der Folge auf eine Verkehrsinsel abgewiesen und kam dort zum Liegen. Die beiden Jugendlichen mussten zur genaueren Untersuchung und Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Das Leichtkraftrad, an dem ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro entstanden war, war nicht mehr fahrtauglich und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Passat entstand Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher konnte seine Fahrt fortsetzen. Da er jedoch nicht in Deutschland wohnhaft ist, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen.