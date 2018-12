Anzeige

Lichtenwald (pol)Am Sonntagabend kollidierten zwei Fahrzeuge zwischen Schlichten und Lichtenwald miteinander. Die 80 Jahre alte Autofahrerin bog gegen 18.15 Uhr von der L 1152 aus Richtung Baiereck kommend nach links auf die L 1151 ab. Hierbei übersah sie den Wagen eines 34-Jährigen, der von Lichtenwald kommend in Richtung Schlichten unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Wagen des 34-Jährigen wurde um die eigene Achse gedreht, fuhr ins Grüne und blieb in einem Wasserablauf stehen. Auch das Auto der 80-Jährigen kam von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Acker stehen.

Der 34-Jährige und seine 32 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Im ihrem Auto saßen außerdem vier Kinder zwischen einem und sieben Jahren, die unverletzt blieben. Auch die Unfallverursacherin und ihre 76-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt.

Die L 1151 musste zwischen Schlichten und der Abzweigung nach Manolzweiler für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam ein Schaden in Höhe von 18.00 Euro zusammen