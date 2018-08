Anzeige

Filderstadt (pol)Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Donnerstagabend auf der K 1225 ereignet hat. Kurz nach 22 Uhr fuhr auf dieser laut der Polizei ein 42-Jähriger mit seinem Wagen von Aichtal kommend in Richtung Bonlanden. An der Einmündung in die abknickende Vorfahrtsstraße nach Harthausen nahm er einem entgegenkommenden Autofahrer, der in Richtung Harthausen unterwegs war, die Vorfahrt. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich der 45-jährige und seine 57 Jahre alte Beifahrerin leicht, worauf sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden von jeweils rund 4.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Zum Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr Filderstadt mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Da auch eine Nassreinigung der Fahrbahn erforderlich war, musste zudem eine Spezialfirma angefordert werden.