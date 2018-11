Anzeige

Weilheim (pol) Am Freitag gegen 23.35 Uhr ist es zu einem Unfall in der Oberen Grabenstraße/Zellerstraße gekommen. Laut Polizeibericht hatte der 23-jährige Faher eines Opel Corsa die Vorfahrtsregeln missachtet. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Der Unfallverursacher soll auf dem Weiler Weg unterwegs gewesen sein als er die Kreuzung Obere Grabenstraße / Zellerstraße in Richtung Stadtmitte überqueren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 66-jährigen VW-Fahrers der mit seinem Transporter auf der Oberen Grabenstraße in Richtung Zeller Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich soll es gekracht haben, wobei der Transporter auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort soll er mit dem entgegenkommenden Pkw Subaru eines 29-Jährigen kollidiert sein.

Laut Polizeimeldung soll sich die 18-jährige Beifahrerin des Opel Corsa verletzt haben. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer des VW Transporters erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrer des Opel Corsa alkoholisiert war. Ihm wurde Blut entnommen.