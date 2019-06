Filderstadt (pol) Beide Beteiligte eines Verkehrsunfalls haben sich am Montagmorgen in Sielmingen leichte Verletzungen zugezogen.

Eine 50-Jährige fuhr kurz nach neun Uhr auf der Jakobstraße von der Bahnhofstraße herkommend. An der Kreuzung mit der Hans-Han-Straße übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Van eines 46 Jahre alten Mannes. In der Kreuzungsmitte prallte ihr Wagen frontal in die rechte Seite des Vans. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.000 Euro.