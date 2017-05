Stuttgart-Süd (pol) - Am Freitagabend gegen 20.35 Uhr kam aus ein 43 Jahre alter Autofahrer, der die Neue Weinsteige in Richtung Stadtmitte befuhr, ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem stadtauswärtsfahrenden 20 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich. Auch der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Beide wurden gemäß Angaben der Polizei in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. Während der Unfallaufnahme musste die Neue Weinsteige zwischen dem Ernst-Sieglin-Platz und der Zellerstaße gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter angefordert.

