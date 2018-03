Anzeige

Filderstadt (pol) - Zwei Leichtverletzte hat es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Plattenhardt gegeben. Wie die Polizei berichtet, wollte kurz vor 11 Uhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto von der Hohenheimer Straße nach links in die Uhlbergstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 52-Jährigen, der von rechts kommend der abknickenden vorfahrtsberechtigten Stuttgarter Straße folgen wollte. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 52-Jährige benötigte zunächst keine ärztliche Hilfe. Sein zehn Monate alter Sohn blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.