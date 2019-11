Kirchheim unter Teck (dpa/red) Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Gartenhäuschen sind in Kirchheim/Teck am Samstag zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nähere Angaben zur Ursache der Explosion wurden zunächst nicht bekannt.

Nachbarn die den Knall gehört hatten, konnten das entstandene Feuer löschen, die angerückte Kirchheimer Feuerwehr nahm Nachlöscharbeiten vor und sicherte die explodierte Gasflasche. Der Rettungshubschrauber landete auf einem benachbarten Ballspielfeld.