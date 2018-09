Anzeige

Harthausen (pol) Am Freitagmorgen sind in Harthausen bei einem Auffahrunfall mit

drei beteiligten Fahrzeugen zwei Personen verletzt worden.

Eine 55-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 9.20 Uhr auf der Harthäuser Hauptstraße in Richtung Bonlanden. Am Übergang zur Degerlocher Straße musste sie an einer roten Ampel anhalten. Auch eine nachfolgende 27-jährige Skoda-Fahrerin sah das Rotlicht und stoppte hinter dem VW. Ein 41-jähriger Dacia-Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf den VW geschoben. Bei dem Unfall wurden die Skoda-Fahrerin und der Dacia-Fahrer leicht verletzt. Laut Polizeimeldung soll ein Schaden in Höhe von 10 500 Euro entstanden sein.