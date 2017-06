Owen (pol) - Ein Verkehrsunfall mit einer angeblich eingeklemmten Person hat sich am Pfingstmontag gegen 14.30 Uhr auf der K 1243 zwischen Beuren und Nürtingen ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 74-Jähriger Pkw-Fahrer Richtung Beuren kommend in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Abfahrt von der L 1210 geriet er auf der Kreisstraße vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab.

Er geriet mit seinem Wagen in den dortigen Grünstreifen und den Graben, bis er schließlich nach weiteren 35 Metern auf Höhe eines Feldweges zum Stillstand kam. Der 74-Jährige und seine 68-Jährige Mitfahrerin wurden hierbei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es waren Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Die Feuerwehren aus Owen und Dettingen waren vor Ort, mussten aber nicht tätig werden, da weder der Fahrer noch seine Beifahrerin eingeklemmt worden waren. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es wurde von einem Abschleppdienst geborgen.