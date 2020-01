Esslingen (pol)Zwei Fahrgäste eines Linienbusses sind am Montag um 18.40 Uhr bei einem Unfall in der Ebershaldenstraße verletzt worden. Eine bislang unbekannte Fahrerin einer Mercedes A-Klasse wechselte nach der Polizei unmittelbar vor dem in Richtung Mülbergerstraße fahrenden Linienbus auf die Busspur. Um eine Kollision mit Auto zu verhindern, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten. Dabei zogen sich eine 30-Jährige und ein 38-Jähriger leichte Verletzungen zu.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht, während sich die Frau eigenständig zur Untersuchung in eine Klinik begab. Die Fahrerin der A-Klasse, bei der es sich um eine etwa 40-jährige Frau mit schulterlangen blonden Haaren gehandelt haben soll, setzte ihre Fahrt in Richtung Mülbergerstraße fort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.