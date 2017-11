Anzeige

Esslingen (pol) - Durch den heftigen Aufprall bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen entstand ein Schaden von rund 26.000 Euro.

Verursacht wurde die Kollision gegen 5.30 Uhr von einem 48 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Stadtmitte kommend an der Einmündung zur Adenauerbrücke nach links abbiegen wollte. Er übersah dabei laut Polizei den im Gegenverkehr nahenden Renault eines 36-Jährigen, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die beiden Pkw noch mit einem BMW zusammenstießen. Sowohl am Mercedes, als auch am Renault entstanden jeweils Totalschäden. Beide Fahrzeuge mussten mit Abschleppwagen abtransportiert werden. Die Autofahrer selbst blieben unversehrt. Die Ampelanlage an der Einmündung war zu dieser Uhrzeit noch nicht in Betreib gewesen.