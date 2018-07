Anzeige

Wernau (pol)Zwei Totalschäden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der auf eine missachtete rote Ampel eines der Beteiligten zurückzuführen ist. Am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr war eine 75 Jahre alte Ford Focus-Fahrerin laut der Polizei auf der Kirchheimer Straße in Richtung Bundesstraße 313 unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Köngener Straße bei Grün nach links abbiegen. Die ihr in diesem Moment entgegenkommende und geradeaus in Richtung Ortsmitte fahrende 32-jährige Fahrerin eines Smart ignorierte aus bislang noch ungeklärten Gründen das für sie geltende Rotlicht und stieß mit dem Ford zusammen. An den Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Weil beide Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich waren, mussten sie von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich hinzugezogen worden, wurde aber letztlich nicht benötigt.