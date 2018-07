Anzeige

Esslingen (pol/lh)Am Donnerstagmittag ist es auf der K1213 zu einem schweren Unfall bei einem Überholmanöver gekommen. Nach Polizeiangaben überholte die 49-jährige Lenkerin eines Piaggio Motorrollers gegen 13.15 Uhr trotz Überholverbot den Peugeot 106 einer 76 Jahre alten Autofahrerin. Die beiden Frauen waren zu dieser Zeit von Aichwald in Richtung Jägerhaus unterwegs. Als die Autofahrerin in der Folge nach links auf einen Feldweg abbog, um zu wenden, kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Beide Frauen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Das Zweirad und das Auto waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8 000 Euro.