Leinfelden-Echterdingen (pol)Zwei Schwerverletzte und einen Schaden von etwa 100.000 Euro forderte am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen dem Stuttgarter Kreuz und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Nach Angaben der Polizei war der Verkehr vor der Anschlussstelle Möhringen ins Stocken geraten und der 49-jährige Fahrer eines Sattelzuges hatte sein Fahrzeug angehalten. Der 35-jährige Fahrer eines nachfolgenden 7,5-Tonners fuhr auf den Sattelzug auf und ein von einem 29-Jährigen gefahrener 40-Tonner krachte schließlich in den 7,5-Tonner.

Der 35-Jährige und der 29-Jährige wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 35-Jährige musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für den Rettungseinsatz war die Richtungsfahrbahn München zunächst voll gesperrt. Der linke Fahrstreifen konnte an 12.20 Uhr wieder befahren werden. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zwei Pkw waren durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden.

Die Bergungsmaßnahmen, ein sehr großes Trümmerfeld sowie ausgelaufene Betriebsstoffe und die damit verbundenen, umfangreichen Reinigungsmaßnahmen machte die Aufrechterhaltung der Sperrung der beiden übrigen Fahrstreifen erforderlich. Um 14.55 Uhr wurde auch die mittlere Spur freigegeben. Der Verkehr staute sich zwischen Möhringen und Heimsheim auf etwa 25 Kilometern. An der Unfallstelle waren neben drei Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeidirektion 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Stuttgart, Mitarbeiter der Autobahnmeisterei sowie der Rettungsdienst mit einem Hubschrauber, zwei Notärzten und zwei Rettungswagen eingesetzt.