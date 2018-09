Anzeige

Dettingen (pol)Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 465 gekommen. Verursacht wurde die Kollision bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem 52 Jahre alten VW Golf-Fahrer, der gegen 17.30 Uhr von Oberlenningen in Richtung Unterlenningen unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer am Ortseingang von Unterlenningen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort nahezu frontal und ungebremst mit dem Opel Corsa eines 24-Jährigen zusammen. Dabei zogen sich sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher als auch die noch nicht identifizierte Beifahrerin im Opel Corsa schwere Verletzungen zu. Der 24-Jährige trug wohl nur leichte Verletzungen davon. Die drei Personen mussten nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort von Rettungsdiensten in verschiedene Kliniken gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. An den nicht mehr fahrtüchtigen Autos entstand jeweils ein Totalschaden. Der wirtschaftliche Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 52-jährige Golf-Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde von Polizeibeamten geregelt.