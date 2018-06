Anzeige

Esslingen (pol)Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt und vom Verursacher an der Unfallstelle zurückgelassen worden. Laut der Polizei war vermutlich ein 22-Jähriger mit einem Audi A5 um kurz nach 5.30 Uhr in der Alleenstraße von der Stadtmitte herkommend in Richtung Zell unterwegs. In einer Linkskurve am Übergang zur Körschstraße kam der junge Mann aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte zunächst gegen den Bordstein. Von dort aus wurde er ausgehebelt und hob ab. Nach etwa fünf Metern krachte der Wagen in einer Höhe von über einem Meter gegen einen massiven Baum. Von diesem wurde der Audi wieder auf die Straße zurückgewiesen und kam nach über 40 Metern am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Ohne sich um seine beiden schwer verletzten Mitfahrer im Alter von 18 und 22 Jahren zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung wurde er nicht gefunden. Ermittlungen der Verkehrspolizei führten auf den 22-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Auto wurde sichergestellt und ein Sachverständiger in die Ermittlungen eingeschaltet.