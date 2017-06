Nürtingen (pol) - Mit einer Kopfverletzung musste ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag nach der Kollision mit einem Auto in eine Klinik gefahren werden.

Wie die Polizei berichtet, übersah ein 42-jähriger Autofahrer beim Einbiegen von einer Tankstelle auf die Oberboihinger Straße den 49-jährigen Radler, der auf dem Radweg unterwegs war. Durch die Berührung mit dem Auto stürzte der Mann auf die Fahrbahn und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten ins Krankenhaus. Es entstand minimaler Schaden.

Radfahrer in Neckartailfingen übersehen

Weil er einen Radfahrer übersehen hat, hat ein 47-jähriger Filderstädter am Donnerstag, gegen 20 Uhr, an der Einmündung der Bahnhofstraße und Reutlinger Straße ebenfalls einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Filderstädter war, wie die Polizei berichtet mit seinem VW Golf auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Reutlinger Straße einbiegen. Hierzu hielt er auch zunächst an der Haltelinie an.

Weil seine Sicht durch ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug eingeschränkt war, tastete er sich vorsichtig in die Einmündung hinein. Dabei übersah er jedoch einen von rechts kommenden, 76-jährigen Pedelec-Fahrer und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der 76-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden blieb mit etwa 1.200 Euro überschaubar.