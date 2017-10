Anzeige

Nürtingen (pol) - Im Verlauf von Familienstreitigkeiten sind am frühen Sonntagmorgen zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Nürtingen verletzt worden, wie die Pressestelle der Polizei angibt.

Gegen 4.00 Uhr wurde der Polizei zunächst über Notruf vom 54-jährigen Familienvater mitgeteilt, dass es zwischen ihm und seinem Sohn zu einer Auseinandersetzung gekommen sei und die Polizei benötigt werde.

Nach dem Eintreffen der Streife an der Wohnanschrift in der Achalmstraße ging der 28-jährige Sohn so aggressiv auf seinen Vater los, dass er von den Beamten überwältigt werden musste. Hierbei leistete er so heftigen Widerstand, dass sich beide Beamte Verletzungen zuzogen, die bei einem sogar zur Dienstunfähigkeit führten.

Nach dem Transport zum Polizeirevier verbrachte der 28-Jährige die Nacht auf richterliche Anordnung in der Zelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass es auch zwischen dem Vater und dessen Ehefrau zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, so dass diesbezüglich auch ein Ermittlungsverfahren gegen den 54-Jährigen eingeleitet wurde.