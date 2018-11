Anzeige

Owen (pol)Nach einem Verkehrsunfall sind am Mittwochabend auf der Landesstraße 1210 zwischen Owen und Beuren zwei Pkw abgeschleppt worden. Ein aus Richtung Nürtingen kommender, 31-jähriger Fahrer bog laut Polizei gegen 19 Uhr nach links ab, wobei er die Vorfahrt eines aus Richtung Beuren kommenden 61-Jährigen missachtete. Durch die Kollision wurde das Auto des Unfallverursachers auf eine Wiese neben der Fahrbahn geschleudert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, Sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigem Stand unverletzt.