Ludwigsburg (dpa/lsw) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 in der Nähe von Ludwigsburg sind am Montagabend gegen 21 Uhr eine 27-Jährige und ihr 19-jähriger Beifahrer getötet worden. Das Auto der Frau geriet am Montagabend in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw wiederum stieß mit einem weiteren Auto zusammen, dessen Fahrerin sich leicht verletzte. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Unfall ereignete sich zwischen Enzweihingen und Hochdorf. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt.