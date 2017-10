Anzeige

Baltmannsweiler (po) - Schwere Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Samstagabend zwischen Baltmannsweiler und Esslingen ereignet hat. Der 18-Jährige befuhr, nach Angaben der Polizei, gegen 22.30 Uhr mit seinem VW die Straße in Richtung Esslingen, als er kurz vor Kimmichsweiler zu spät erkannte, dass ein vorausfahrender Skoda abbremste, um in einen Feldweg abzubiegen.

In Folge des heftigen Aufpralls wurde der Skoda um die eigene Achse gedreht und kam links neben der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam hingegen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort noch mit einem Verkehrszeichen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Der 18-Jährige wurde in einer Klinik stationär aufgenommen.