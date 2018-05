Anzeige

Weilheim/Tübingen (pol)Gleich zwei Fälle von Do-it-yourself Fahrstunden sind gestern Abend gegen 23.30 Uhr unabhängig voneinander in Weilheim und Tübingen festgestellt worden. In Weilheim kontrollierte eine Streife nach Angaben der Polizei in der Eisenbahnstraße einen Peugeot. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass die 16-jährige Fahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihr 18-jähriger Freund saß auf dem Beifahrersitz und wollte ihr Fahrstunden geben. Zur gleichen Zeit fiel in der Tübinger Wohlboldstraße ein PKW auf, der über längere Zeit auf dem Parkplatz eines Discounters umher fuhr. Obwohl die Fahrzeuginsassen beim Eintreffen der Streife noch erfolglos versuchten, die Plätze zu tauschen, war schnell klar, dass der 18-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Auch hier versuchte sich ein 18-Jähriger auf dem Beifahrersitz als Fahrlehrer. Die beiden "Fahrschüler" erwarten jetzt Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die jeweiligen "Fahrlehrer" ebenso, weil sie es zuließen.