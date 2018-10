Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol)Am Sonntag gegen 2.15 Uhr ist ein 28-jähriger Mann in den Herrschaftsgärten in Richtung Jahnstraße von drei männlichen Personen angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden. Danach gingen die Täter in unbekannte Richtung weiter. Der Geschädigte konnte nur von einem der Männer eine vage Personenbeschreibung abgeben. Er soll einen schwarzen Kapuzenpulli gertagen haben.

Um etwa halb drei teilte ein 21-jähriger Mann über Notruf der Polizei mit, dass er soeben in der Schülestraße zusammengeschlagen und sein Geldbeutel geraubt worden sei. Er war von zwei männlichen Personen verfolgt worden, wovon ihm einer ohne Vorwarnung von hinten in den Rücken trat, so dass er zu Boden stürzte.

Beide Personen traten ihm mehrfach gegen den Kopf und zogen ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche. Anschließend traten sie ihn am Boden liegend erneut mehrfach und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen, die den Transport in ein Krankenhaus erforderlich machten.

Täterbeschreibung

Eine der beiden Täter soll etwa 185 cm groß gewesen sein und hatte kurze blonde Haare. Der zweite Täter war etwa 180 cm groß, dunkelhaarig, trug einen schwarzen Pulli eventuell mit Kapuze, hatte einen leicht dunklen Teint und soll deutsch mit einem russischen Akzent gesprochen haben.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten sowie des Hergangs kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021/5010.