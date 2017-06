Kirchheim (pol) - Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr belästigte nach Polizeiangaben ein Mann in der Liststraße zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren, welche sich auf dem Nachhauseweg befanden. Im Bereich der Liststraße nahm der Fahrer eines dunkelgrauen Autos Blickkontakt mit den beiden Mädchen auf und folgte diesen in einem Abstand von etwa 50 Metern. Nach dem Überqueren der Flandernstraße fuhr der Fahrer näher an die Mädchen heran. Auf Höhe der Mädchen mastubierte der Täter bei geöffneter Hose. Währenddessen hielt er ständigen Blickkontakt zu den Mädchen und lächelte. Nachdem das jüngere Mädchen sein Mobiltelefon herausholte, beschleunigte der Täter und fuhr in Richtung Annabergstraße davon. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunkelgrauen Pkw der Kompaktklasse. Das Herstelleremblem ähnelte einem umgedrehten Buchstaben "C". Am Fahrzeug waren keine Aufkleber oder Beschriftungen angebracht. Als Teilkennzeichen ist lediglich Esslinger Zulassung (ES-) bekannt. Die Sitze waren mit einem schwarzen oder dunkelgrauen Stoffbezug ausgestattet, eventuell mit einem Punkte- oder Linienmuster. Die Fahrzeugarmaturen waren schwarz oder dunkelgrau. Der Fahrer war etwa 35 bis 40 Jahre alt, vermutlich Deutscher, hatte ein schmales und längliches Gesicht, eine Glatze im Bereich des Oberkopfes, sehr kurze hellblonde oder graue Haare. Bekleidet war die Person mit einem blauen T-Shirt mit großen dunkeln Buchstaben, jeweils zwei nebeneinander in mindestens drei Reihen zur Hose. Eventuell handelte es sich um eine Jeanshose. Zeugen - insbesondere ein älteres Ehepaar, das unmittelbar vor der Tat vor den Mädchen herlief und in ein Grundstück beziehungsweise in die Annabergstraße einbog, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim/T. in Verbindung zu setzen.

