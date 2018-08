Anzeige

Filderstadt (pol)Unachtsamkeit ist den polizeilichen Angaben zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am späten Dienstagabend auf der B 27 ereignet hat. Eine 51-Jährige war gegen 22.50 Uhr mit ihrem Ford auf der linken Spur in Richtung Tübingen unterwegs. Zwischen zwei Abfahrten kam sie mit ihrem Ford zu weit nach rechts und touchierte dort einen in gleicher Richtung fahrenden Toyota eines 47-Jährigen. Durch den seitlichen Aufprall wurde der Toyota nach rechts abgewiesen, krachte dort in die Leitplanken und drehte sich mehrfach, bevor er nach etwa 100 Metern auf der linken Spur zum Stehen kam. Während beide Fahrer unverletzt blieben, mussten die beiden 14 und 17 Jahre alten Beifahrerinnen im Ford mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos wurden von Abschleppdiensten versorgt. Der entstandene Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 17.000 Euro belaufen. Während der Bergungs- und nachfolgenden Reinigungsmaßnahmen musste die Bundesstraße in Richtung Tübingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.