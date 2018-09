Anzeige

Plochingen (pol)Zwei Beteiligte eines Auffahrunfalls haben am Donnerstagvormittag leichte Verletzungen erlitten und mussten in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Skoda gegen 10.40 Uhr die L 1201 vom Stumpenhof herkommend in Richtung Aichschieß. Auf Höhe der Mülldeponie "Weißer Stein" übersah er den vor einer roten Baustellenampel stehenden VW Touran einer 40 Jahre alten Frau. Der Pkw des Mannes krachte nahezu ungebremst gegen den stehenden Wagen.

Die Kollision war so stark, dass der VW etwa fünf Meter nach vorne geschoben wurde. Die beiden Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro.