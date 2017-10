Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) - Auf die Unachtsamkeit eines 20-jährigen Autofahrers ist ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Notzinger Steige zurückzuführen. Der Opel-Fahrer bemerkte gegen 19.15 Uhr zu spät, dass ein Mercedes vor ihm verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die beiden 21 und 61 Jahre alten Insassen des Mercedes erlitten dabei leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von zusammen zirka 3.000 Euro.