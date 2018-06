Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol) - Zwei Leichtverletzte und 14.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag bei Erkenbrechtsweiler ereignet hat. Der Fahrer eines Ford Transit befuhr gegen 17.30 Uhr die Verbindungsstraße von Hülben in Richtung Erkenbrechtsweiler. Am Ortsbeginn von Erkenbrechtsweiler wollte er auf der Uracher Straße nach links abbiegen. Nachdem er zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren ließ, setzte er zum Abbiegen an und übersah hierbei ein auf der Uracher Straße in Richtung Hülben ordnungsgemäß entgegenkommendes Motorrad das mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 28 Jahre alte Fahrer des Motorrads und seine 17-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie in einer Klinik behandelt. Das total beschädigte Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.