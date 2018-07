Anzeige

Filderstadt (pol/red) Am Samstagmorgen um kurz nach 08:30 Uhr sind im Filderstädter Stadtteil Sielmingen zwei Kleinkinder im Alter von 20 Monaten offenbar beim Spielen aus dem Fenster gefallen und etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Wie der Einsatzleiter des Rettungsdienstes erklärte, verletzten sich die Zwillinge bei dem Sturz so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in die Klinik gebracht werden mussten. Die Heussstrasse sowie der Parkplatz bei einem Einkaufszentrum waren während des Einsatzes gesperrt. Der achtjährige Bruder der Zwillinge wurde vom Unfallgeschehen abgeschirmt. Die Eltern werden seelsorgerisch betreut.

Polizei und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen und Notärzten vor Ort. Hinweise auf ein Fremdverschulden, das zum Sturzgeschehen beigetragen haben könnte, gibt es derzeit nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.