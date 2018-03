Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)In der Lilienstraße verschaffte er sich, laut Polizeiangaben, Zutritt über eine aufgewuchtete Terrassentür. Anschließend brach der Täter auch noch die Türen zu einem Büro und einem Mitarbeiterraum auf. Dabei richtete er einen hohen Schaden an, der auf 3.000 Euro geschätzt wird.

Ein nur unwesentlich geringerer Schaden wurde in einem Kindergarten in der Achalmstraße verursacht. Auch hier drang der Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür ein, um anschließend noch eine Bürotür in der Einrichtung zu knacken. Ob und was dem Einbrecher bei diesen beiden Taten in die Hände fiel, ist noch unklar.