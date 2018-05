Anzeige

Esslingen (red) - Im Bereich der Bushaltestelle Bahnhof in Esslingen-Mettingen sind am Dienstag zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren ein neun Jahre altes Mädchen und ein fünf Jahre alter Junge Passagiere eines Linienbusses, den sie gegen 17.20 Uhr in der Schenkenbergstraße an besagter Haltestelle auf Höhe der Hausnummer 95 verließen. Im Anschluss seien sie wohl hinter dem abfahrenden Fahrzeug unvermittelt auf die Straße gesprungen, woraufhin ein nachfolgender Linienbus sie anfuhr, so ein Sprecher. Während der Junge leichte Verletzungen davontrug, wurde das Mädchen bei dem Zusammenstoß schwer versehrt und ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei sind ihre Verletzungen aber nicht lebensgefährlich.

Die Straße war vorübergehend voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen zur Aufklärung der näheren Umstände des Unfalls und bittet sie, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 zu melden.