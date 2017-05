Ostfildern-Scharnhauser Park (pol) - Zu zwei kleineren Bränden in einem Mehrfamilienhaus im Mirandolaweg musste die Feuerwehr am vergangenen Wochenende ausrücken. Am Freitagabend geriet kurz nach 21 Uhr im Keller des Hauses eine Sichtschutzabdeckung aus Pappe in Brand. Das Feuer erlosch von selbst. Es entstand kein nennenswerter Schaden. Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr gegen 7.45 Uhr wieder zu dem Haus ausrücken. Dieses Mal brannte die Waschmaschine in der Waschküche. Die Hausbewohner konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, verlassen. Die Waschmaschine wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

