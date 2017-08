Köngen (pol) – Ein achtjähriger Junge, der sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in Köngen am Rand des Abenteuerspielplatzes des Jugendhauses Trafo aufhielt, berichtete einer Betreuerin, er habe zwei verdächtige Personen gesehen, die eine Pistole dabei gehabt und sie auch auf ihn gerichtet hätten. Die Betreuerin verständigte sofort die Polizei. Da zunächst von zwei Männern die Rede war, rückte die Polizei mit sechs Streifenwagen in den Burgweg aus. Es stellte sich dann heraus, dass es sich bei den Verdächtigen ebenfalls um Kinder oder Jugendliche handeln müsste, berichtet die Polizei. Zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen, auf die die Beschreibung zutraf, entdeckten Polizeibeamte hinter der nahegelegenen Turnhalle. Einer hatte eine Spielzeugpistole bei sich. Die beiden Jungen wurden auf die Dienststelle mitgenommen und nach ein paar belehrenden Worten ihren Eltern übergeben.

