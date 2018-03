Anzeige

Plochingen, 18.09.2011, 00.45 Uhr, Zwei Jugendliche zusammengeschlagen – Zeugenaufruf



Nachträglich wurde bei der Polizei eine Schlägerei angezeigt, bei der zwei Jugendliche erhebliche Verletzungen davontrugen. Der 17 und 18-Jährige gingen am frühen Sonntagmorgen an einem Taxi an der Bushaltestelle Stumpenhof vorbei. In dem Fahrzeug befanden sich der Fahrer sowie zwei weitere junge Männer. Von diesen wurden sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zunächst angepöbelt. Einer der Unbekannten schlug anschließend dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und die beiden stürzten in einem Gerangel eine kleine Böschung hinunter. Danach wurde der 18-Jährige mehrmals mit den Füßen am Boden liegend getreten. Sein 17-jähriger Begleiter wurde ebenfalls niedergeschlagen und mit Fußtritten malträtiert. Hierbei wurde ihm sein Nasenbein mehrmals gebrochen und er erlitt eine Gehirnerschütterung. Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711 3990-0 nach Zeugen der Auseinandersetzung. Insbesondere wird der Taxifahrer gebeten sich zu melden.







Ostfildern, 17./18.09.2011, Zeugenaufruf zu Unfallflucht



Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Parkplatz der Diakonie in der Mörikestraße in Ruit ein Alfa Romeo angefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711 7091-3.







Neckartailfingen, 17./18.09.2011, Lkw auf Firmengelände aufgebrochen



Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Sonntag über einen Zaun auf das Gelände eines Saftherstellers in der Tübinger Straße. Dort öffneten sie gewaltsam das Führerhaus eines Lkw und entwendeten aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät im Wert von etwa 500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 2500 Euro.







Neckartailfingen, 18.09.2011, 22.30 Uhr, Brand in Treppenhaus



Aus bislang unbekannter Ursache brannte es am Sonntagabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Seilerbahn. Hierbei geriet einer von mehreren dort gelagerten Stoffrollen in Brand. Glücklicherweise bemerkten die Bewohner das Feuer und konnten es noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Diese war mit drei Fahrzeugen und 21 Mann ausgerückt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.