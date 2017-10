Anzeige

Kirchheim (pol) - Am Samstagabend gegen 22.20 Uhr haben sich zwei Personengruppen im Bereich der Henriettenstraße geprügelt. Auslöser dürfte ein Vorfall in der Schöllkopfstraße im Bereich einer Tankstelle gewesen sein, bei dem zwei Autofahrer wegen eines Fahrmanövers unterschiedlicher Meinung waren. Mehrere Personen trafen im Bereich der Henriettenstraße aufeinander, wobei sich eine größere Schlägerei entwickelte. Mehrere Personen erlitten laut Polizei hierbei leichte Verletzungen. Eine Person wurde aber so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Das Polizeirevier, Telefon 07021/ 501-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise über den Tatablauf geben können.