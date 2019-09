Esslingen (pol)Zwei Fußgänger sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Jägerhaus verletzt worden. Ein 27-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Ford Focus auf dem Parkplatz von den Tennisplätzen herkommend in Richtung Reiterhöfe auf der Suche nach einem freien Platz unterwegs. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Esslingen nach kamen ihm ein 82-Jähriger und eine 83-Jährige zu Fuß entgegen. Als der Autofahrer die beiden Fußgänger passiert hatte, entdeckte er eine freie Parklücke und wollte rückwärts einparken. Unglücklicherweise überquerten die beiden Senioren in dem Moment den Fahrweg und wurden von dem Fahrzeug erfasst. Anschließend stürzten sie zu Boden und erlitten Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.