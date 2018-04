Anzeige

Baltmannsweiler (pol)Zwei junge Frauen sind am Donnerstagnachmittag mit ihrem Motorrad gestürzt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 18-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad und einer 20-jährigen Sozia auf der K 1210 von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Baach unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kamen die beiden jungen Frauen mit dem Kraftrad in einer leicht abschüssigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung stürzten sie von der Honda.

1000 Euro Schaden

Während die Fahrerin lediglich leichte Verletzungen erlitt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden konnte, zog sich die 20-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Zur Versorgung der Verletzten waren Ersthelfer, zwei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. An der Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.