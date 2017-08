Aichtal (pol) - Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Aichtal erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war ein 55-Jähriger um 13.15 Uhr auf der L 1185 von Neuenhaus herkommend in Richtung Waldenbuch unterwegs. In einer Kurve streifte sein Wagen den entgegenkommenden Peugeot eines 30-Jährigen. Durch umherfliegende Glassplitter zogen sich beide Fahrer Gesichtsverletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer in das Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 6000 Euro.

Anzeige