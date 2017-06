Esslingen (pol) - Zwei noch unbekannte Männer haben am Montag, gegen 11.20 Uhr,

gleich zwei BMW aufgebrochen und ausgeplündert. Die beiden Fahrzeuge

waren auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße Campus abgestellt.

Die beiden Diebe schlugen an den Autos jeweils eine Scheibe ein und

gelangten so ins Fahrzeug. Aus den Autos ließen sie Fahrzeugpapiere,

eine Tankkarte, eine Sonnenbrille und ein Handy mitgehen und

flüchteten. Ein Firmenmitarbeiter, der die beiden beobachtet hatte,

nahm die Verfolgung auf. Trotzdem gelang beiden die Flucht. Auch eine

sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang

ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach.

Anzeige