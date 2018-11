Anzeige

Kirchheim (pol)Eine 39-jährige Autofahrerin war am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr auf der B 297 unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Klaus-Holighaus-Straße übersah sie einen entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen. Sie stieß im Einmündungsbereich mit diesem zusammen. Der Skoda-Fahrer verletzte sich leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro.