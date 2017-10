Anzeige

Esslingen (pol) - Zu einem Fahrzeugbrand aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen, nach Angaben der Polizei, in Hegensberg. Gegen 2.30 Uhr gingen bei der Polizei als auch bei der Feuerwehr Notrufe über einen Fahrzeugbrand in der Breitingerstraße ein. Ersten Ermittlungen nach geriet ein dort geparktes Auto in Brand. Das Feuer griff auf ein daneben stehendes Fahrzeug sowie einen Roller über. Die Feuerwehr Esslingen, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand zügig löschen. Zur Ermittlung der bislang unbekannten Brandursache wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 30.000 Euro.