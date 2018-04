Anzeige

Fellbach (dpa) Zwei Fahrgäste sind beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Fellbach bei Stuttgart leicht verletzt worden - darunter ein Kind. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich eine 83-Jährige am Mittwoch mit ihrem Auto falsch eingeordnet und nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet, als sie daraufhin die Spur wechselte. Der Busfahrer versuchte noch, zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Eine 65-Jährige und ein dreijähriges Kind verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.