Anzeige

Neuhausen (pol) Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrert bei einer Kollision am Dienstagmorgen erlitten. Ein 22-Jähriger fuhr gegen sechs Uhr mit seinem Wagen die Scharnhäuser Straße ortsauswärts. An der Einmündung wollte er nach links in die Schönbuchstraße abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen 51-jähriger Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Schaden beträgt etwa 8.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.