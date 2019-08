Nürtingen (pol) Die Polizei sucht einen Radfahrer, welcher im Bereich der Stuttgarter Straße in einen Verkehrsunfall mit einem anderen Radfahrer verwickelt ist. Am Freitag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrradlenker die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Wolfschlugen und auf Höhe der Kreuzung "In der Au" kam ihm ein Radfahrer auf dem ebenso genutzten Gehweg entgegen. Nachdem es für beide Radfahrer auf dem Gehweg zu eng wurde, kam es zu einer Kollision. Anschließend einigten sich zuerst die Beteiligten und ein Radfahrer fuhr entsprechend weiter. Da der 48-Jährige sich trotz getragenem Helm Verletzungen am Kopf zuzog und in ein Klinikum verbracht werden musste, sucht die Polizei nunmehr den am Unfall beteiligten Radfahrer, welcher als ca. 180 cm groß, ca. 95 kg schwer, schwarze Jeans Hose und weißes T-Shirt, beschreiben wird. Unterwegs war der Mann mit einem älteren Herrenrad. Hinweise erbittet das Polizeirevier Nürtingen unter der Rufnummer: 07022/92240